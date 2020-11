Semplicemente eterno. Il 19 novembre 1995 Gigi Buffon esordiva in Serie A. Indossava la maglia del Parma ed era ancora un ragazzino. oggi uomo non vuole saperne di appende i guanti al chiodo, ma continua a giocare con l'altra squadra del suo cuore: la Juve. Ma c'è una statistica piuttosto clamorosa che lo riguarda.



Come scrive Opta: "​19/11/1995 - Esattamente 25 anni fa Gianluigi Buffon faceva il suo esordio in Serie A, con la maglia del Parma, contro il Milan; ben 172 degli altri 468 giocatori con almeno una presenza in questo campionato il 19 novembre 1995 non erano ancora nati (il 37%). Epoca".