La Juventus ha l'eta media più alta della Serie A, secondo i dati di Transfermarkt. In generale, l'età media nella massima serie è di 26.5, mentre quella bianconera tocca quota 28.8, nonostante l'acquisto di Matthijs de Ligt, classe '99, dall'Ajax in estate. Alta anche la statistica di Inter, Napoli e Roma, appaiate a quota 27 anni, mentre la Lazio le precede di poco, a 26.9 anni di media. In top 3 ci sono la Sampdoria, con 25.6 anni, la Fiorentina, con 25.3, e il Milan, che guida la classifica con appena 24.1 anni di media.