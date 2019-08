Parma-Juventus nel campionato 2018-19 si gioca alla terza giornata. I padroni di casa arrivano alla sfida con un solo punto in classifica, maturato nella partita inaugurale del torneo, la Juve, invece, è in testa alla classifica a punteggio pieno grazie alla vittoria con il Chievo e il 2-0 con la Lazio all'Allianz Stadium.



Ma come finì quell'incontro? Mandzukic e Matuidi regolarono il Parma, in gol con Gervinho, in una gara dura e difficile con un Ronaldo ancora a secco. 1-2 in trasferta, a segno due degli esuberi di questa estate, decisivi solo un anno fa.