Gli esuberi fan la fortuna della Juve. Ieri, oggi e domani. E, soprattutto, non la lasciano totalmente scoperta. Ironia e curiosità, in legame che parte da Sarri, ma tocca Allegri e Guardiola. ​Attenzione, da qui in poi, leggere con un pizzico di ironia. Sì, perché le coincidenze sono curiose. Sullo sfondo c'è il mercato sbagliato in due punti principali: le fasce, meglio dire terzini, con tre giocatori per quattro posti (due dei quali ora infortunati) e il centrocampo, tanto vario quando folto. Anzi, fin troppo. Sette per sei posti, con Emre Can escluso dalla lista per via dell'abbondanza e l'esperimento di Sarri su Bernardeschi - "Lo vedo centrocampista" - rimandato per il sovraffollamento. Ebbene, oggi, è proprio quella abbondanza a fare la differenza, a salvare la Juve da idee peregrine, con un pizzico di improvvisazione che potrebbe non guastare.



I JOLLY DI ALLEGRI - Contro la Spal a destra giocherà Cuadrado, riportato "basso" la scorsa stagione, ma avrebbe potuto farlo benissimo l'esubero Emre Can, jolly di Allegri che in quel ruolo, misto tra difesa a 3 e a 4, ha giocato la sua miglior partita alla Juve. E a sinistra ci sarà Matuidi, l'esubero estivo, diventato insostituibile con il tempo e ora preziosa carta anche in altri ruoli. Merito della sua intelligenza tattica, a detta di Sarri.



L'IDEA... - E non è finita qui. Ricordate chi era il terzo nome di inizio estate? Allegri, Sarri e... Guardiola. Come dimenticarlo. Il tormentone estivo, che ritorna in un gioco, perché di questo si tratta, alla vigilia di un altro weekend di calcio giocato. Bene, lui, nel suo primo Barcellona (più che vincente), schierava centrocampisti un po' ovunque. In difesa, come laterali bassi e pure in attacco (Fabregas), arrivando quasi a comporre un intero undici di "palleggiatori". O nove, più Messi e il portiere. Ma su quest'ultimo i dubbi sono sempre rimasti, almeno per le intenzioni. Pep lo faceva per scelta, Sarri lo farà per "obbligo". Legami non voluti, in questo gioco un po' strano. Dal tormentone dell'estate appena passata all'ironia di una vigilia diversa.