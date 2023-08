Al lavoro. Giuntoli e Manna continuano a muoversi per piazzare le uscite, soprattutto quei giovani che hanno bisogno di trovare spazio e continuità altrove. Ma chi sono? In caso offerte dalla Continassa possono partire Iling-Junior (20 milioni) e Soulé (10 o quasi), ma anche Miretti può andare in prestito in Serie A. E anche Kaio Jorge è destinato a lasciare la Juve a titolo temporaneo. Nicolussi Caviglia, invece, resta perché a centrocampo può trovare spazio in attesa del completo recupero di Pogba, sottolinea il Corriere dello Sport.