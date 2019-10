Pipi Estrada, giornalista spagnolo, ha parlato del futuro di Christian Eriksen, rilanciando la candidatura delle due italiane, Juventus ed Inter, nella corsa per accaparrarsi il talento danese del Tottenham. Niente Real, quindi, come grande favorita, dal momento che, secondo Estrada, Zidane non avrebbe caldeggiato la scelta di Eriksen: "Inter, Juve o Real per lui? Ho saputo che la dirigenza lo vuole ma Zidane non è particolarmente convinto di Eriksen. Vedremo quindi per le italiane e non solo".