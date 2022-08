Come raccontato da FranceInfo, la storia della tentata estorsione a Pogba nascerebbe tra il 25 e il 29 marzo. Tornato nella sua città natale, a Lagny-sur-Marne, il giocatore all'epoca del Manchester United sarebbe stato portato allontanato da casa da un gruppo formato da alcuni amici d'infanzia, che lo avrebbero accusato di non prendersi cura di loro e gli avrebbero chiesto 13 milioni di euro per la "protezione" garantitagli negli anni.