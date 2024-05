Marcelo, ex giocatore della Juventus, ha recentemente condiviso alcune sue riflessioni sul Bologna di Thiago Motta in un'intervista a Tuttosport. Ecco un estratto delle sue parole:- "Sta facendo giocare molto bene il Bologna, il suo più grande merito è di aver elevato ai massimi livelli il rendimento di un gruppo di buoni giocatori, A me piace moltissimo Zirkzee, che vedrei bene alla Juventus con Vlahovic, ma anche Freuler sta facendo una gran stagione. Sono tutti superlativi per merito del proprio tecnico, hanno fame e voglia di vincere. Hanno vinto tranquillamente a Roma, questo la dice lunga".