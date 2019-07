Your browser does not support iframes.

La passione per la Juventus non conosce confini. Ne sa qualcosa la splendida modella Nikol Švantnerová, che segue da vicino i bianconeri e, in particolare, stravede per Cristiano Ronaldo. La bellissima nativa di Praga, che nel 2015 è stata addirittura eletta Miss della Repubblica Ceca, non nasconde il proprio interesse per la Vecchia Signora, soprattutto da quanto, lo scorso marzo, ha ottenuto l'autografo di CR7 sulla propria maglia bianconera, in seguito alla partita da lui giocata al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. E, oggi che è arrivata l'estate, Nikol è più splendida che mai.



Scopritela nella nostra gallery dedicata.