E' iniziata l'estate e la temperatura si è già fatta rovente. Sicuramente alla calura contribuisce Monica Somma, bellissima ex madrina della Juventus. Bianconera doc, non perde occasione per mostrare il proprio amore per la squadra campione d'Italia tra uno scatto e l'altro con la maglia di Cristiano Ronaldo e compagni. Per non parlare dei suoi costumi, ovviamente tutti abbinati ai colori della Vecchia Signora.



Ecco la splendida Monica nella nostra gallery