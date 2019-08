Your browser does not support iframes.

Tra le tifose della Juventus più popolari su Instagram, in pochissime possono vantare il seguito di Elisa Bartolotti, da tutti conosciuta come Elisabella. La giovane influencer di 26 anni, oltre a professare la propria fede per i colori bianconeri con numerosi scatti da urlo tramite il popolare social network, è oggi playmate di successo, tanto da guadagnare la copertina di Playboy Slovacchia lo scorso febbraio, ma soprattutto di Playboy Italia per il magazine di luglio e agosto. Non bastasse, Elisa è modella e protagonista in televisione, come "coniglietta" della trasmissione Avanti un Altro.



E la sua estate non può che essere da urlo: scopritela nella nostra gallery dedicata.