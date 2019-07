Your browser does not support iframes.

Che non fosse il momento migliore per la coppia composta da Simone Zaza, ex attaccante della Juventus oggi al Torino , e dalla fashion blogger Chiara Biasi era parso evidente a tutti spulciando sui social network. E' ormai di un anno fa la notizia che sembrò definitiva sulla loro relazione, praticamente finita del tutto. A riportarla fu il settimanale Chi: "Dopo due anni di convivenza è finita la storia tra Zaza e Chiara Biasi. Lei ha lasciato la casa spagnola di lui, dove si era trasferita, ma il calciatore sembra non aver perso il sonno. Dal suo cellulare sono già partite richieste di corteggiamento a una bombastica ex concorrente di reality che conosce bene il calcio...".



