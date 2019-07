Your browser does not support iframes.

L'estate si preannuncia bollente per la splendida Elisabetta Galimi, presentatrice televisiva, attrice e modella che sul popolare social network Instagram conta ormai più di 140.000 seguaci. Tutti quanti in ammirazione per i suoi scatti da urlo in queste prime settimane di estate. La bellissima Elisabetta, poi, ha una passione su tutte: la Juventus. Lo ha dimostrato anche sulle colonne de ilBiancoNero.com nella scorsa stagione, dandoci i pronostici per alcune delle partite clou dei bianconeri.



In attesa della nuova stagione della Juventus, Elisabetta non perde tempo: la sua estate bollente è nella nostra gallery dedicata.