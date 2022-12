Se hanno vinto ilcon l', in fondo, è anche grazie a loro.hanno accompagnato i loro mariti - rispettivamente Leandroe Angel- in tutta la loro avventura alin Qatar, terminata questa sera con la vittoria in finale contro la. E le due donne, neanche a dirlo, sono state tra le prime a unirsi ai festeggiamenti dell'Argentina, insieme ai figli - Vitoria e Giovanni per il centrocampista, le piccole Mia e Pia per il Fideo - che a loro volta hanno fatto il tifo per i rispettivi papà dallo sfortunato esordio contro l'Arabia Saudita fino all'apoteosi odierna.