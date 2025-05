Espulso Reina al 45' e Como in 10 contro l'Inter: cosa è successo

Getty Images

Espulso Reina in Como-Inter: cosa è successo

L'chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 sul campo delgrazie al blitz vincente di De Vrij, capace di sbloccare il match in avvio di gara. Per i padroni di casa, invece, le cose si sono ulteriormente complicate quando Pepe Reina, all'ultima partita in carriera, è stato espulso allo scadere del primo tempo. L'Inter, dunque, giocherà tutto il secondo tempo con un uomo in più.Check del VAR al 44'esimo per un contatto tra Reina e Taremi al limite dell'area, con il portiere del club lacustre che entra in ritardo sul portiere iraniano. L'arbitro Massa, richiamato al monitor, rivede le immagini, torna in campo ed estrae il cartellino rosso nei confronti del portiere spagnolo.

In un primo momento Massa aveva lasciato proseguire il gioco, ma dopo essere stato richiamato dal VAR, prende visione delle immagini che evidenziano il tocco del portiere sulla caviglia dell'attaccante interista. Avendo interrotto una chiara occasione da rete, con un fallo al limite dell'area, da regolamento è scattato il cartellino rosso.