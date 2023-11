DaUNDER 19 FEMMINILEPrimo passo falso stagionale per la Primavera femminile di Mister Scarpa che a Vinovo cade contro le pari età della Roma. Il match, valevole per la settima giornata di campionato, ha visto le giallorosse imporsi 2-3 sulle bianconere. Le reti di Bellagente e Moretti non sono bastate a evitare la sconfitta. La Roma ha sbloccato l'incontro nei primi sessanta secondi con Ventriglia, prima di essere raggiunta al minuto 20 e sorpassata al 28' dalla Juve rispettivamente con Bellagente e Moretti. Il 2-2 delle ospiti è arrivato sul finire di prima frazione con Galli. Nella ripresa il gol al 10' di Testa ha regalato i tre punti alla squadra di Mister Viglietta. Di seguito il tabellino del match.UNDER 17 FEMMINILEÈ finita 2-2 a Vinovo la sfida tra l'Under 17 femminile di Mister Scarcella e l'Under 15 maschile del Trofarello in un match del campionato "Giovanissimi Provinciali". Di Iannaccone, autrice di una doppietta, le marcature delle bianconere di Mister Scarcella.UNDER 17 MASCHILEVittoria importante per la squadra di Mister Rivalta che riesce, così, a mantenere in solitaria la prima posizione in classifica. I bianconeri si sono imposti 2-3 sul campo dei pari età del Modena grazie a un super Antonio Merola, autore di una tripletta. La Juve è andata avanti 0-2 prima di essere raggiunta dagli emiliani, trascinati dalla doppietta su rigore di Diletto. Poco dopo la metà della ripresa, però, il nuovo - e definitivo - vantaggio bianconero con la trasformazione dagli undici metri sempre di Merola. Bianconeri che dopo questa partita sono saliti a quota 18 punti dopo nove match disputati. Qui sotto il tabellino della sfida.UNDER 15 FEMMINILEBella vittoria sabato pomeriggio - 18 novembre - per le ragazze di Mister Vood, a Chieri, contro l'Under 13 maschile del San Giacomo Chieri in un match del Girone D del campionato provinciale "Esordienti 2° anno". Sette a zero per le bianconere, con doppietta di Grigolo e reti di Pozzo, Pronzati, Campi, Formato. In più, a favore delle nostre ragazze, un autogol del San Giacomo Chieri a completare il tabellino.In campo - nella giornata di domenica 19 novembre - l'Under 15 femminile di Mister Vaccariello. Le nostre bianconere hanno giocato sul campo dell'Under 13 maschile del Beiborg B, in provincia di Torino e nello specifico in quel di Borgaretto Beinasco, e hanno vinto 0-4 (risultato FIGC) nel match valevole per il Girone L del campionato provinciale "Esordienti 2° anno". In gol Pronzati, autrice di cinque reti, Bosco, Pepe e Alice, autrici di tre doppiette, De Giorgis e Garbin.