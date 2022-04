Secondo La Gazzetta dello Sport, non è stata accolta di buon grado dall'Inter la sentenza che ha ridotto la squalifica di Gary Medel, permettendo al difensore del Bologna di giocare questa sera il recupero della gara contro i nerazzurri. Il cileno, lo ricordiamo, era stato espulso per le veementi proteste durante il match contro la Juve, dopo il presunto fallo da rigore (poi non concesso) su Alvaro Morata. Invece che per due giornate, il rossoblù è rimasto fermo soltanto un turno, a differenza di Alessandro Bastoni che dopo aver detto "Avete fatto schifo" agli assistenti alla fine del derby di febbraio fu squalificato per due partite.