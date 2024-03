Luca Marelli ha commentato a DAZN quanto successo nel finale con Dusan Vlahovic che è stato espulso per proteste: "Possiamo semplicemente immaginare il motivo che ha portato l'arbitro ad espellerlo, tra l'altro con espulsione diretta e non doppia ammonizione. Proteste troppo plateali, quindi giusta la prima ammonizione. Poi possiamo solo immaginare che ci sia stato qualcosa di particolarmente offensivo. Per la squalifica si parte da una giornata, dipende da cosa sarà scritto sul referto". Vlahovic salterà il match contro la Lazio quindi.