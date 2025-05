Espulsione Kalulu, Marelli spiega e poi ritratta: 'Colpo gratuito'. Il francese in lacrime

2025 Getty Images

Le parole di Marelli sull'espulsione di Kalulu

Ha suscitato qualche perplessità anche tra gli addetti ai lavori, almeno inizialmente, l'episodio che ha portato all'espulsione di, intorno al 15° minuto del secondo tempo di Lazio-Juventus . Nell'immediatezza dell'accaduto, infatti, il moviolista di DAZNha subito precisato che il Var non sarebbe intervenuto in quanto il francese aveva colpito Valentín Castellanos alla schiena e non al volto.L'esperto si è poi corretto quando l'arbitroè effettivamente andato a rivedere l'episodio, spiegando che si trattava di un, un po' come quello che nel match contro il Monza ha condannato all'espulsione. Anche per Kalulu, dunque, non è affatto da escludere l'ipotesi di una squalifica di due giornate, come quella che sta scontando proprio il giovane attaccante turco. L'ex Milan, comunque, non ha preso bene il rosso, ritenendolo eccessivo.

La reazione di Kalulu all'espulsione

Come raccontato da DAZN, Pierre ha sostenuto che Castellanos avesse accentuato il contatto e si è poi diretto negli spogliatoi quasi in lacrime, consolato da Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.