Espulsione Kalulu, Calvarese chiarisce: 'Rocchi ha chiesto il pugno duro'

L'ex arbitro, tramite Tuttosport, ha detto la sua sull'episodio che ha portato all'espulsione didurante Lazio-Juventus : "L'immagine è sfuggita a quasi tutti sul live, ma il Var evidenzia il gesto del francese nei confronti di Castellanos che viene colpito dietro la nuca", ha spiegato l'ex fischietto, precisando così: "Attenzione perché l'intensità poco conta, soprattutto perché a pallone lontano, il designatore, in casi analoghi come Sanabria-Gatti o Douglas Luiz-Patric non sanzionati con il rosso aveva chiesto esplicitamente ad Open Var di usare il pugno duro".

In sostanza gli arbitri, secondo il designatore, devono punire il gesto al netto dell'intensità, cosa che ha spiegato anche Luca Marelli a DAZN dopo essersi trovato inizialmente spiazzato, convinto in presa diretta che nell'episodio il Var non sarebbe intervenuto, in quanto Kalulu, a suo dire, aveva colpito l'avversario alla schiena e non al volto.