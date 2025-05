Espulsione di Kalulu il commento: 'Una follia'

Getty Images

Alessioè intervenuto a TikiTacco sul canale YouTube de IlBianconero . Queste le sue parole sul gesto di Pierre Kalulu che ha portato alla sua espulsione nel corso della gara contro la Lazio:"Poi Kalulu fa una follia. Può essere anche toccato poco e piano ma una piccola reazione la fa, si vede. Ma cosa la fai a fare? In un momento così il pilastro della difesa della Juventus fa un gesto del genere. Una follia. Se Yildiz era un'ingenuità questa è una follia. La squadra se rallenta ha dei limiti. Secondo me non lo tocca tanto, ha ragione Igor, ma è comunque una follia. Finisce la stagione così e va a giocarsi tutto a Venezia contro i veneti che si giocheranno tutto".