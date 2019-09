Ha avuto delle conseguenze il simbolo dei Drughi esposto nel settore ospite del Rigamonti durante la partita di martedì sera tra Brescia e Juventus. Secondo l'Ansa, i cinque tifosi bianconeri che hanno srotolato lo striscione per pochi minuti, sono stati identificati dalla Digos di Torino - con la collaborazione dei colleghi di Brescia - e sanzionati per aver violato le norme del regolamento d'uso dell'impianto sportivo. In caso di recidiva saranno sottoposti a Daspo.