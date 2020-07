KONAMI ha annunciato oggi il programma dei match della fase finale del torneo eFootball.Pro Cup che si giocherà, con eFootball PES 2020, venerdì 31 luglio alle ore 14:00.



Le partite verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube officialPES: https://www.youtube.com/watch?v=kMbp6Aa8uwI



Per l’occasione Konami ha lanciato una campagna promozionale (valida dalle 14:00 di oggi fino a giovedì 30 luglio alle ore 01:59) che premierà, rispettivamente con 300 e 100 monete myClub, i fan di PES che indovineranno la squadra vincitrice della eFootball.Pro Cup e la seconda classificata, il regolamento è disponibile qui: https://forms.konami.net/efootballknockout



Qui di seguito il programma delle partite:



Semifinale 1 – Bayern Monaco vs. Juventus

Semifinale 2 – Manchester United vs. Barcellona

Finale– Vincente della Semifinale 1 vs. Vincente della Semifinale 2

Il Bayern Monaco, la Juventus, il Manchester United e il Barcellona sono le quattro squadre che si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta del torneo. La Juventus si è guadagnata l’accesso alla semifinale dopo aver battuto il Boavista e l’Arsenal e dopo aver pareggiato contro il Manchester United e il Celtic Glasgow nel gruppo di qualificazione.