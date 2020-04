Non sarà un mercoledì di coppe perché la Champions è ferma come tutte le altre competizioni, ma almeno la serata avrà il sapore internazionale. Se avete nostalgia del calcio giocato, da oggi potete consolarvi con il nuovo torneo amichevole della Esports. Alcuni club tra i quali la Juventus, si sfideranno a Pes nell' "European Friendly Cup". Nella prima giornata del torneo la Juve ha perso 2-3 contro il Monaco. A poco è servita la doppietta di Ronaldo, per i francesi decisivi i gol di Sylla, Slimani e dell'ex Genoa Pellegri. Alla competizione partecipano anche l'Inter, l'Arsenal, il Barcellona, il Galatasaray, lo Schalke, il Manchester United, il Celtic e il Goztepe.