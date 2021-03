Dopo l'EFootball.Open, ecco una nuova competizione per la Juventus. Arriva la eSerie A TIM anche su eFootball PES 2021: si parte oggi con le cinque squadre che compongono il Gruppo A. Ad inaugurare la competizione sarà il derby tra Lazio e Roma alle 13, seguito dal debutto della Juventus contro lo Spezia e l'ingresso in scena del Parma. Questa fase a gironi è composta da andata e ritorno, in palio i Playoff.



I caster ufficiali della eSerie A su PES, trasmessa sui canali YouTube e Twitch ufficiali, saranno Tommaso Lalli, Alvise Zennaro e Gabriele Galbiati. Nella sua seconda parte, entreranno in scena la presentatrice Fjona Cakalli e l'analyst Umberto Frusciano.



I giocatori della Juventus, come sempre, sono i gamer IlDistruttore44, Ettorito97 e LoScandalo.