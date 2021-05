1









Secondo quanto riportato da ESPN, la Juve rischia due anni fuori dalle coppe europee. Come i bianconeri, simile destino potrebbe arrivare per il Milan, il Real Madrid e il Barcellona: formalmente, sono i club ancora dentro al progetto Superlega. FONTI INTERNE - ESPN cita fonti vicine alle società e all'Uefa. E racconta come negli ultimi 10 giorni la stessa Uefa abbia avuto contatti con le 12 società "ribelli". Accordo già trovato con Arsenal, Atletico, Chelsea, Liverpool, City, United e Tottenham: tutte pronte al rientro. Vicina a un accordo è anche l'Inter. Mentre i quattro club citati in precedenza, tra questi la Juventus, non hanno voluto indietreggiare. Le sanzioni? Per l'Uefa c'è già un articolo dello statuto, precisamente il 51: impedisce l'adesione a organismi senza il via libera dell'organismo continentale. La pena sarebbe proprio due anni di squalifica dalle competizioni più importanti.