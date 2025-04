ESPN - Osimhen vuole la Premier League o la Juventus: la situazione

Getty Images

Futuro Osimhen, vuole la Premier League o la Juventus

Il futuro diè incerto anche se il Galatasaray vorrà in tutti i modi provare a trattenerlo dopo la grande stagione che sta facendo il centravanti nigeriano. Osimhen è in prestito in Turchia dal Napoli ed una clausola per l'estero da oltre 70 milioni di euro. Sul giocatore ci sono le sirene della Premier League ma anche gli occhi della, che in estate rivoluzionerà il proprio attacco e cercherà di vendere Dusan Vlahovic oltre al probabile addio di Kolo Muani, in prestito dal PSG.

Il Galatasaray desidera trattenere Osimhen per la prossima stagione e sarebbe disposto a pagare 70 milioni di euro al Napoli, offrendo al giocatore un contratto triennale con un salario di 15 milioni di euro annui più bonus. Secondo quanto riporta ESPN, Osimhen però avrebbe altre idee e infatti preferirebbe trasferirsi o in Premier League o alla Juventus.Il nigeriano quindi non chiude ad un possibile passaggio alla Juventus, anzi, anche se ovviamente si tratta di un'operazione complicata visto che i bianconeri dovrebbero sedersi al tavolo con il Napoli per raggiungere un accordo.