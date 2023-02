Avrebbe del clamoroso la notizia che starebbe circolando oltreoceano e che riguarderebbe in maniera diretta anche la Juventus. Stando a quanto riportato dal portale statunitense ESPN, infatti, i bianconeri starebbero seguendo le tracce di Mason Mount, il quale sembra ormai prossimo a lasciare il Chelsea. Il calciatore inglese non sembra intenzionato a rinnovare con i Blues, ma per aggiudicarsi il cartellino biosgna battere una concorrenza spietata, che al momento vede club come Liverpool, Atletico Madrid e i due Manchester.