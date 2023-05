Nelle ultime ore il nome di Christian Pulisic è tornato nuovamente di moda nel quartier generale della Continassa. I bianconeri, infatti, starebbero pensando al centrocampista in'uscita dal Chelsea e per il quale non servirà pagare neanche il costo del cartellino. A dare manforte a questa tesi è stato anche il portale ESPN, che parla di una Juve in pole per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore, ma con Napoli e Milan che sono pronte a 'minacciare' la Vecchia Signora in questa lotta.