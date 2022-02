Con l'arrivo di Zakaria la Juve spera di aver risolto in parte i problemi legati al centrocampo, anche se la sensazione è quella che a giugno bisognerà nuovamente puntellare il reparto con altri innesti, vista anche le partenze di Bentancur e Ramsey che non ne fanno solo un discorso legato alla qualità tecnica, ma anche numericamente parlando servono altri elementi. Uno dei nomi mai smessi di circolare dalle parti della Continassa è quello di Paul Pogba, sempre piu lontano dal Manchester. Red Devils che intanto, provano l'ultimo tentativo per convincere il francese a continuare ad incantare il prato dell'Old Trafford e stando a quanto riportato da ESPN, gli avrebbe chiesto di attendere l'arrivo del prossimo allenatore, prima di prendere la decisione definitiva.