Nonostante il duro momento che sta vivendo, l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic non è uscito dai radar dei top club europei. Come riportato in questi istanti da ESPN, infatti, il Manchester United starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, intenzionato a sferrare l'assalto decisivo qualora dovesse sfumare l'obiettivo Osimhen.