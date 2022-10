Dopo il malcontento generato in questo avvio di stagione, il divorzio tra Cristiano Ronaldo e il Manchetser United sembra ormai una cosa imminente, anche se c'è chi è pronto a scommettere che gli scenari potranno cambiare. Come riportato da ESPN infatti, in queste ore i Red Devils si starebbero convincendo della permamenza del penta Pallone d'Oro anche nella prossima stagione.