"Una volta diventato chiaro che il feed mondiale avrebbe seguito un approccio aggressivo alla copertura della vicenda, avremmo dovuto spostarci più rapidamente su un’inquadratura statica dell’intero stadio o tornare in studio"



Questa comunicazione da parte di Espn è un mea culpa da parte del broadcaster americano in riferimento alla condotta di regia televisiva tenuta durante il malore e la rianimazione in campo di Christian Eriksen, ieri durante Danimarca-Finlandia degli Europei. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Eriksen che si accascia sul campo e successivamente il muro eretto dai compagni di squadre per coprire la scena.