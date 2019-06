Matthijs de Ligt ha vissuto una notte da protagonista con la maglia della Nazionale olandese ieri, in semifinale di Nations League contro l'Inghilterra. Dapprima in negativo, causando il rigore trasformato da Marcus Rashford, poi in positivo, pareggiando la sfida e portandola ai supplementari, poi vinti con merito. La Juventus continua a seguirlo con enorme interesse e lo ha da tempo messo in cima alla lista degli obiettivi per il futuro della difesa. Secondo quanto riportato da ESPN, però, ci sarebbe il Paris Saint-Germain in pole per il leader e capitano dell'Ajax.