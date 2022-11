In attesa di capire come e da chi verrà rappresentata la nuova dirigenza bianconera, dalle parti della Continassa continuano anche i lavori su quelli che sono gli obiettivi di mercato, con Cherubini che sta portanto avanti diverse trattative. Uno dei nomi finiti nella lista dei dirigenti bianconeri è quello dello statunitense Pulisic, in'uscita dal Chelsea. Bisogna però fare attenzione alla concorrenza, perchè stando a quanto riportato da ESPN non ci sarebbe solo il Milan su di lui, ma anche il Manchester United starebbe pensando ad ingaggiarlo.