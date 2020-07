Alla fine, Arthur Melo ha detto sì alla Juventus. E a vincere le resistenze del centrocampista brasiliano, che chiuderà la stagione al Barcellona, è stato... un ex bianconero: Dani Alves. E' quanto rivela ESPN, spiegando che il doppio ex juventino e blaugrana ha parlato con il connazionale raccomandandogli di cambiare aria e trasferirsi agli ordini di Sarri per crescere.