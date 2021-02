7









Una vera e propria bomba, quella arrivata dalle pagine di ESPN. Il canale tematico ha infatti riportato del rapporto incrinato tra il Kun Aguero e il Manchester City. Alla soglia dei 33 anni, l'argentino potrebbe infatti lasciare l'Inghilterra dopo anni di trionfi e - soprattutto di gol -: il suo contratto è in scadenza e non si è ancora mosso nessuno per rinnovarlo, non alle cifre richieste dal bomber argentino.



LA JUVE - Dunque, Aguero potrà iniziare ad ascoltare le offerte e le richieste in arrivo da tutta Europa. Una squadra in particolare, come racconta ESPN, è proprio la Juventus: il colpo a parametro zero è nelle corde della squadra bianconera, che vorrebbe rinforzare l'attacco proprio con il Kun. Occhio però alla naturale concorrenza: c'è il PSG sulle tracce del giocatore. Pochettino, argentino, saprebbe toccare i tasti giusti.