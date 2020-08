Claudio, ex centrocampista della, esprime il suo sostegno al Libano, dopo l'esplosione che ha colpito ieri Beirut, tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Nei momenti immediatamente successivi ad un'esplosione trovano spazio istanti di surreale silenzio. Quasi come se la natura si fermasse. Ma ci sono silenzi che durano anni. Decenni. E ci sono dolori che non vanno in prescrizione. In questo momento così drammatico dobbiamo ascoltare le grida di queste povere persone e non lasciarle sole, di fronte a questa disumana tragedia".