IMPRESA STORICA DELLA #JUVEUNDER23! 1-0 al Renate, ed è secondo turno nazionale dei #playoff di #SerieC. Bianconeri in festa a Meda sotto la curva! pic.twitter.com/5TQQXYXGBu — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 12, 2022

Esplode la festa del tifo bianconero al Città di Meda, per lache batte il1 a 0 e conquista l’accesso alla seconda fase nazionale dei playoff di Serie C. Tanti i tifosi della Vecchia Signora che hanno sostenuto la compagine guidata da Lamberto Zauli. Cori e bandiere per tutti i 90’, una novità per l’Under 23 che ha giovato anche del calore del tifo, che ha trascinato nei momenti di difficoltà ed esaltato i momenti positivi della squadra.Al fischio finale, tutti sotto la curva a festeggiare con i tifosi, numerosi quelli con la maglia diindosso, sintomo di come il fantasista argentino sia già entrato nel cuore dei sostenitori. Gioia che esplosa anche nella tribuna autorità, dove erano presenti gli indisponibili. Sommerso dagli abbracci della squadra, il mister Lamberto Zauli, protagonista di questo incredibile percorso dell’Under 23.