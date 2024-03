Dopo la partita contro la Salernitana, il tecnico dell'Udinese, Gabriele, ha parlato ai canali ufficiali del club friulano. Riguardo a Lazar, ha spiegato: "Nonostante non abbia giocato male contro il Genoa, ho optato per inserire più fisicità per permettere ai nostri esterni di avanzare. Non c'è alcun caso riguardante Samardzic; arriverà il momento in cui dimostrerà il suo valore sul campo." Le sue parole suggeriscono fiducia nel giovane giocatore e un'attesa positiva per il suo futuro contributo alla squadra.