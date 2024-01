Juve, le 5 notizie di oggi venerdì 19 gennaio 2024

Dichiarazioni, casi giudiziari, retroscena. Sono diversi i temi che in maniera più o meno diretta coinvolgono oggi la Esplode il caso Osimhen : la Procura di Roma indagaper falso in bilancio e il Procuratore federaleadesso chiede le carte. Ma cosa rischia il club azzurro? Può riproporsi una situazione simile a quella della Juventus nello scorso anno? È quello che abbiamo approfondito oggi.Ma non solo. In serata, infatti, è arrivata la doppia risposta dalla spondaalle dichiarazioni di Massimilianosu “guardie e ladri”. Sempre per quel che riguarda il tecnico livornese, ci sono novità sul fronte rinnovo.