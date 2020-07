1









In Spagna esplode il caso Arthur. Il Barcellona ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del brasiliano. Un atto chiaro, dopo che ieri il giocatore non si è presentato alla Ciutat Esportiva Joan Gamper come il resto della squadra per i test dopo qualche giorno di riposo. Il Barça non è intenzionato a negoziare la risoluzione anticipata del contratto, che permetterebbe ad Arthur di slegarsi prima dal club, prendersi qualche giorno e arrivare a Torino già a metà agosto. Non saranno fatti sconti, anzi sarà applicato il codice interno.



Come riferisce il quotidiano catalano Sport, il Barcellona è stato infastidito dall'atteggiamento di Arthur, dalla sua decisione unilaterale: da quanto filtra attraverso il dialogo, un patto avrebbe potuto essere raggiunto o, almeno, avrebbe potuto essere tentato. Il club - si legge - potrebbe comprendere i motivi e le lamentele di Arthur, ma non è disposto a tollerare alcuna ribellione o qualsiasi atto grave di indisciplina. Il caso potrà rientrare solo se il giocatore riconsiderasse la sua posizione e si scusasse con il club e con i suoi compagni di squadra.