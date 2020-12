Possibile ritorno in Italia per Medhi Benatia. L'ex difensore della Juventus aveva lasciato l'Italia per andare a giocare in Qatar nell'Al Duhail dove era stato raggiunto anche da Mandzukic. Oggi il croato è rientrato in Europa e al momento è svincolato, il difensore marocchino però secondo quanto riporta 90min.com è entrato nei piani del Milan che sta cercando un centrale di difesa. Benatia è entrato in orbita dei rossoneri per la sua esperienza e il vantaggio che arriverebbe a costo zero. E la Juve se lo ritroverebbe da avversario.