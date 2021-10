Al 76' di Juventus-Roma all'Allianz Stadium ha fatto finalmente il suo esordio stagionale in partite ufficiali Arthur. Col suo ingresso al posto di un ottimo Federico Bernardeschi, il regista brasiliano implica un cambiamento tattico per Allegri, che passadifesa a tre con Chiellini, Bonucci e Danilo, con De Sciglio che scala come quinto a sinistra, Cuadrado suo corrispettivo a destra.Davanti Kulusevski e Morata, che in precedenza hanno rilevato Chiesa e Kean. Prime prove di una Juve definitiva.