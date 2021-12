Pochissimi secondi, giusto quelli per entrare in campo dando il cambio a Kulusevski, e guardarsi Salernitana-Juventus 0-2 da dentro il campo. Matiasha ufficialmente esordito in Serie A ieri sera all'Arechi, ed è il primo 2003 della Juve a farlo. Ecco le sue parole a fine gara: