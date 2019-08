La terza giornata di Premier League ha visto anche l'esordio di Joao Cancelo, in campo per i minuti conclusivi nella vittoria del Manchester City per 3 a 1 in casa del Bournemouth. Il laterale portoghese, arrivato alla corte di Guardiola nello scambio più conguaglio con Danilo, è subentrato a Kyle Walker al 90'. Uno scampolo minuscolo di partita che però è servita a Cancelo per fare un primo assaggio del suo nuovo campionato. Come Danilo ieri a Parma, anche Cancelo non ha giocato alla prima partita da citiziens contro il Tottenham.