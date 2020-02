Dopo la prima metà della stagione passata da separato in casa alla Juventus Mario Mandzukic è stato ceduto nella finestra di gennaio all'Al Duhail. Il croato si è subito reso protagonista con la sua nuova maglia. Mandzukic ci ha messo solo 5 minuti per timbrare il primo gol nella Champions League asiatica. L'Al Duhail ha battuto così il Persepolis nella prima partita della fase a gironi con il risultato rotondo di 2-0. Insieme a Mario Mandzukic, c'era in campo anche un altro ex Juve, Medhi Benatia.