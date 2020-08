2









Esordi e ultime partite: il 23 agosto non è una data normale in casa Juve e il perchè molto semplice. Da Schillaci a Llorente, da Diego a Coman, ecco tutte le informazioni su questo giorno.



ESORDIO PER:



23.08.1981 - Bonini Massimo



23.08.1987 - Alessio Angelo



23.08.1987 - De Agostini Luigi



23.08.1987 - Magrin Marino



23.08.1987 - Rush Ian James



23.08.1987 - Tricella Roberto



23.08.1989 - Alejnikov Sergeij



23.08.1989 - Bonetti Dario



23.08.1989 - Casiraghi Pierluigi



23.08.1989 - Fortunato Daniele



23.08.1989 - Schillaci Salvatore



23.08.1997 - Birindelli Alessandro



23.08.1997 - Inzaghi Filippo



23.08.1997 - Pecchia Fabio



23.08.2009 - Diego Ribas da Cunha



23.08.2009 - Marrone Luca





ULTIMA GARA PER:



23.08.2015 - Coman Kingsley



23.08.2015 - Isla Mauricio



23.08.2015 - Llorente Fernando