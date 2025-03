Esonero Thiago Motta, parla Mark Iuliano

Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset durante un evento a Courmayeur organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, l'ex difensore della Juventus Mark Iuliano ha espresso il suo parere sulla situazione della squadra bianconera e sull’esonero di Thiago Motta.Iuliano, che ha vissuto anni di successi con la maglia della Juventus, ha parlato con il cuore da tifoso, evidenziando le difficoltà della squadra in questa stagione e la necessità di prendere decisioni importanti per il bene del club."Motta out? Parlo da tifoso, sono nato e sarò sempre juventino. Quando vedo che la squadra non fa risultato e soffre, per me è doloroso ma bisogna prendere delle decisioni. Non so se è giusto l'esonero, Motta ha cercato di fare il suo meglio ma i risultati e le prestazioni non sempre sono state convincenti. La Juve viene prima di allenatori e calciatori, non potendo mandare via i calciatori devi prendere una decisione in fretta, la Juve ha bisogno di entrare tra le prime 4 e fare un finale di campionato importante”.

Parole che riflettono il momento delicato della Juventus, alle prese con una stagione altalenante e con l’urgenza di centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League. L’esonero di Motta, seppur doloroso per alcuni, è stato visto come un passo necessario dalla società per cercare di invertire la rotta e chiudere al meglio la stagione.Ora, con Igor Tudor alla guida, la Juventus dovrà dimostrare di poter reagire, cercando di ritrovare quella solidità che in molti, Iuliano compreso, ritengono indispensabile per tornare competitivi ai massimi livelli.