Esonero Thiago Motta, parla Italiano: 'Mi dispiace ma...'

Le parole di Italiano su Thiago Motta

Anche, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match trae Venezia, ha detto la sua sull'esonero di, di cui ha preso il posto a inizio stagione sulla panchina rossoblù: "Mi dispiace perché è un collega, è sempre sgradevole mollare un lavoro che è iniziato", le sue parole sull'ormai ex tecnico bianconero. "Sono aspetti che sappiamo tutti, ci saranno altri momenti in cui potrà dimostrare il valore come ha fatto qui a Bologna".Italiano sta svolgendo un ottimo lavoro con la squadra emiliana, che infatti al momento è al quarto posto in classifica con un punto in più della stessa Juventus , pronta a ripartire con Igor Tudor . Nei giorni scorsi per lui aveva speso parole al miele anche Riccardo Orsolini, in un'intervista a Il Resto del Carlino: "Secondo me, in questo momento, Italiano è il migliore allenatore in Italia. Fateci pure il titolone: Vincenzo-Italiano-è-il-miglior-allenatore-in-Italia. Punto. E aggiungi: sottovalutato. Gliel’ho detto subito: mister, sei stato coraggiosissimo a venire qua. Chi ci sarebbe venuto? Poteva fare solo peggio. E invece ha stupito tutti. Io sono contentissimo, più per lui che per me. Lui è un puro, come me, non ti nasconde un'emozione. Mi ha mandato tante volte a quel paese, ma anche io. Dopo una settimana di ritiro dissi ai miei compagni: ragazzi, io per questo mi butto nel fuoco. Perché è veramente una brava persona".